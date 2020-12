Cinema: Seeyousound non si ferma, sette film nel 2021

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - La settima edizione di Seeyousound, primo festival italiano dedicato al cinema internazionale a tematica musicale, si svolgerà on line sulla nuova piattaforma vod Playsys e on site al Cinema Massimo di Torino dal 19 al 25 febbraio.

Una nuova edizione lunga 7 giorni che ancora una volta farà incontrare la magia della musica con quella della settima arte.

Seeyousound era stato uno dei primi eventi a doversi fermare causa Covid, che aveva interrotto il festival al suo terzo giorno.

"Per questo abbiamo ripreso la programmazione per essere vicini al nostro pubblico. La musica non si può fermare", dicono gli organizzatori che hanno comunicano 7 titoli, facendo del numero 7 il simbolo di questa ripresa (7 i vizi capitali, i Chakra, i sacramenti del cattolicesimo romano e 7 il numero della completezza nel buddismo) Tra le opere più attese l'anteprima italiana del documentario islandese 'A song callaed Hate' di Anna Hildur sulla partecipazione della band islandese Hatari all'Eurovision 2019 di Tel Aviv, che scatenò il dibattito intorno al conflitto Israeliano-palestinese. (ANSA).