Vino: Confagri, 82% aziende con calo vendite fino a novembre

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Calano le vendite di vino in Italia, va un po' meglio all'estero, aumentano le giacenze in cantina e si prevede un calo degli ordini per i prossimi quattro mesi. E lo scenario delineato da un'indagine di Confagricoltura Piemonte. "Per fronteggiare l'emergenza e riprendere competitività - dice il presidente Enrico Allasia - serve un piano strategico, gli aiuti finora concessi solo una goccia nel mare".

"Il mercato del vino - spiega Allasia - sta cambiando profondamente: il canale della ristorazione e dei bar si è ridotto fortemente e in alcuni casi pressoché annullato; si recuperano spazi nella gdo dove i margini però sono ridotti all'osso e, fortunatamente, tengono le esportazioni, ma le prospettive non ci lasciano tranquilli".

La vendemmia 2020, "pur con produzioni pressoché nella norma, è risultata superiore ai livelli dello scorso anno e, per alcune tipologie di prodotto, le prospettive di commercializzazione risultano critiche. - spiega Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Piemonte - L'82% dei vitivinicoltori nei primi undici mesi di quest'anno evidenzia un calo complessivo di vendite e il 31% ha avuto una flessione superiore al 30%); il 7% rileva vendite stazionarie, mentre l'11% registra un aumento, seppur contenuto.

Il 77% denuncia un calo delle vendite in Italia; il 7% ha mantenuto le posizioni, mentre il 16% ha incrementato la commercializzazione".

Per quanto riguarda le esportazioni il 69% denuncia un calo delle vendite, per il 23% il mercato è stazionario, mentre l'8% ha incrementato le vendite. Il 52% degli intervistati ha mantenuto stazionari i prezzi di vendita delle bottiglie, il 41% ha applicato una politica di sconti per poter mantenere i volumi, ma c'è anche un 7% che è riuscito ad aumentare i prezzi. Per quanto riguarda le giacenze alla produzione il 23% delle cantine mantiene i volumi stazionari rispetto allo stesso periodo del 2019, ma il 56% evidenzia un aumento degli stoccaggi (il 12% oltre il 20% dei volumi); il 16% ha le scorte in calo.

La situazione degli ordini per i prossimi quattro mesi, rispetto allo stesso periodo 2019-2020, è quella che preoccupa maggiormente: - conclude Zuccaro - il 72% degli intervistati evidenzia ordini in calo".. (ANSA).