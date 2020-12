Turismo: Piemonte, non solo sci nella stagione invernale

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - In attesa dello sci, il turismo di montagna in Piemonte ha molto da offrire, fra paesaggi incontaminati, cucina tradizionale e attività sportive. Dal confine con la Svizzera alle Alpi Marittime si incontrano scenari incredibilmente vari, che affiancati alla ricchezza dei beni culturali e della buona cucina spiegano perché il Piemonte sia una delle mete preferite per gli spostamenti a breve raggio degli italiani.

Le rilevazioni periodiche di VisitPiemonte sulla propensione di viaggio degli italiani lo confermano: anche se negli ultimi mesi la quota di persone che si mette in viaggio è in calo, per ovvi motivi, la quota di chi valuta il Piemonte come destinazione per le prossime vacanze è cresciuta in sei mesi dal 25 al 42%. "Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una riscoperta del turismo di prossimità", spiega Luisa Piazza, direttore generale di VisitPiemonte. "È un segmento in cui il Piemonte è ben posizionato, soprattutto grazie alla componente di montagna che caratterizza buona parte della regione". (ANSA).