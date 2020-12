Teatro: Argo, materiali per un'ipotesi di futuro ora online

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - I teatri torinesi, gli artisti, gli attori e i tecnici in questi mesi di chiusura dei teatri e di tutti i luoghi per fare spettacolo non si sono fermati, hanno continuato a sentirsi comunità, ad inventare e a fare programmi.

E' quanto racconta la parte finale del progetto Argo. materiali per un'ipotesi di futuro promosso dal Teatro Stabile di Torino con la Scuola Holden e con il sostegno di Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo. Da oggi i risultati del progetto, che ha visto al lavoro 70 esponenti in 7 gruppi, sono consultabili sul sito dello Stabile e verranno pubblicati sulle bacheche digitali.

Argo era nato per coinvolgere e sostenere la comunità teatrale cittadina attraverso progetti in libertà. Ne sono nate collaborazioni e relazioni fruttuose, che in alcuni casi si sono concretizzate in un passaggio di testimone tra artisti e pubblico. Hanno collaborato, come tutor ed esperti, docenti, attori e scrittori tra cui Eugenio Allegri, Alessandro Baricco, Valerio Binasco, Fjodor Benzo, Emiliano Bronzino, Chandra Livia Candiani, Tommaso Cerasuolo, Laura Curino, Valter Malosti, Beppe Rosso, Gigi Roccati e Gabriele Vacis. (ANSA).