Reale Mutua: il Museo storico diventa digitale

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Il Museo Storico Reale Mutua diventa digitale: più accessibile e inclusivo, multimediale, on demand, senza barriere fisiche o temporali e disponibile in tre lingue, italiano, spagnolo e inglese.

A presentarlo oggi è stato il presidente di Reale Mutua, Luigi Lana con Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino e collaboratore del grande progetto visitabile su www.MuseoRealeMutua.Org. Alla base del lavoro - spiegano i promotori - non c'è solo la digitalizzazione dei documenti fisici, ma la realizzazione di un percorso innovativo arricchito di materiale multidimensionale e multisensoriale, podcast, interviste e webinar. Un processo che dal 2021 coinvolgerà anche l'Archivio Storico aziendale, per dare vita a due piattaforme finalizzate a conservare e valorizzare l'heritage di Reale Group, aprendosi alle storie di tutte le Compagnie del Gruppo, In Italia, Spagna e Cile.

"La memoria costruisce la storia, valorizza le radici e trasmette i valori - dice Lana - ecco perché abbiamo deciso di proteggere e arricchire per le generazioni future, un patrimonio immenso come quello del Museo Storico e dell'Archivio Storico".

"Reale Mutua è nata nel 1828 - ricorda Lagioia - prima dell'Unità d'Italia. L'unità di un Paese spesso si compie prima della sua nascita, nella letteratura e nell'azione degli uomini.

Come racconta questo materiale. La storia non ci risparmia dagli errori, ma ci indica la strada". (ANSA).