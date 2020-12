Nasce Camera Commercio nordest Piemonte, insediato Consiglio

(ANSA) - VERCELLI, 21 DIC - E' stata sancita oggi, con l'insediamento del nuovo Consiglio camerale, la nascita della Camera di Commercio del quadrante nord-est del Piemonte, che raggruppa i rispettivi enti di Vercelli e Biella, Novara e Verbano Cusio Ossola. Alla guida del nuovo organismo, che raggruppa oltre 95 mila imprese locali diventando la seconda Camera di Commercio in Piemonte per dimensione, dopo quella di Torino, ci sarà per i prossimi cinque anni Fabio Ravanelli, novarese di 50 anni e già presidente di Confindustria Piemonte.

Il Consiglio è composto da 33 componenti e la sede legale sarà a Vercelli. Le quattro sedi storiche, ha precisato Ravanelli all'insediamento, verranno mantenute, così come tutti i servizi erogati ai cittadini. "È con forte responsabilità che accolgo questo incarico - ha detto il nuovo presidente -: l'impegno mio e degli amministratori camerali sarà quello di lavorare insieme affinché le imprese delle quattro province possano esprimersi con una voce comune, più forte e autorevole.

Una voce capace di valorizzare con maggior efficacia risorse, esigenze e vocazioni specifiche di ciascun territorio e aumentare il suo potenziale attrattivo".

La nuova Camera di Commercio di quadrante esprime un un valore aggiunto di oltre 22 miliardi di euro. (ANSA).