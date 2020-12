Meteo: Smi, nebbie fino a vigilia Natale poi torna il freddo

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Nebbie e nubi bassi in pianura, qualche nevicata in quota, con temperature massime relativamente miti, a 11-12 gradi fino a 1000 metri. Sono le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) per i prossimi giorni in Piemonte. A Natale il tempo cambia: correnti asciutte di origine polare porteranno un netto abbassamento delle temperature.

Dall'inizio della prossima settimana si dovrebbero creare le condizioni per il ritorno della neve anche in pianura, sul nord-ovest italiano, e il 2021 inizierà molto probabilmente con estese gelate. (ANSA).