Il panettone basso di Pinerolo torna nella casa dove è nato

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Il panettone basso di Pinerolo ammantato di glassa torna nella casa dove è nato, vicino al Duomo nel centro storico della città, creato da Pietro Ferrua nel 1922. A riportarlo è il nipote Sergio Ferrua, da 35 anni esperto nell'arte dei dei lievitati dolci e di altri prodotti di pasticceria. Nel locale che è stata la storica bottega del nonno, ci è tornato accettando la partnership con un altro artigiano, del gusto Davide Di Filippantonio, che proprio in quest'anno così difficile per la pandemia, ha raddoppiato l'attività della sua azienda, Pan Bianch. I due artigiani hanno unito le forze nel laboratorio in via Saluzzo e aperto, a una settimana dal Natale, il negozio in Via del Duomo. La doppia novità è stata festeggiata non solo con il panettone basso Pinerolese della tradizione e con altri prodotti di pasticceria, ma anche con un nuovo pane battezzato 'Evoluzione'.

Un pane di forma allungata, del peso di 500 grammi, che nasce dalla lavorazione delle farine biologici di 7-8 grani, i più forti dopo la semina di svariate semenze. La nuova creazione si affianca al pane Toscano con sale, alle baguette francesi, al pane al farro, d'Altamura e casereccio, che ricorda quello antico fatto nelle vicine vallate. (ANSA).