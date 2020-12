Covid: prima camera degli abbracci inaugurata ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 DIC - Una "camera degli abbracci" per gli ospiti del Soggiorno Borsalino di Alessandria e i loro familiari è stata inaugurata oggi. La 'camera' è un dono del Lions Alessandria Host. Gli incontri avverranno in forma assolutamente protetta e nel rispetto delle disposizioni di legge.

"Il progetto è stato realizzato in vista delle festività natalizie" spiega il presidente del Borsalino Antonio Maconi.

"Curare il fisico dei nostri ospiti è importante ma la psiche è ancora più importante - aggiunge il direttore sanitario, Daniela Pizzamiglio - e con questa struttura la cura è completa".

(ANSA).