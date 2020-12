Covid: Iss, dati comunicati dal Piemonte regolari

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Non ci sono state anomalie nella trasmissione dei dati Covid, né nella definizione degli scenari che hanno sancito il passaggio del Piemonte prima in zona arancione e poi in zona gialla. A certificarlo, mettendo fine a quelle che l'assessore alla Sanità Luigi Genisio Icardi definisce "polemiche sterili e infondate", è l'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Nella nota trasmessa alla Regione Piemonte, L'Iss ricorda infatti che il decreto del 30 aprile, richiamando il Dpcm del 26 aprile, "non prevede una specifica circa la tipologia di tampone", includendo per la valutazione sia i test molecolari che quelli antigenici.

ll tema era stato sollevato a seguito del riallineamento dei dati del Piemonte nel Bollettino quotidiano della Protezione Civile, che nei giorni scorsi ha richiesto alle Regioni la trasmissione dei dati relativi solo ai tamponi molecolari. Una scelta che si è tradotta nel riallineamento dei dati sui test dell'ultimo periodo, con l'esclusione dal conteggio complessivo di circa 200 mila tamponi antigenici effettuati nelle scorse settimane dal Piemonte. "È necessario - conclude Icardi - allineare il Bollettino nazionale alle disposizioni europee e già domani ho convocato una sessione straordinaria della Commissione Salute con gli Assessori alla Sanità delle altre Regioni, a cui ho chiesto cortesemente al Ministro di partecipare, per confrontarci e condividere una posizione ufficiale". (ANSA).