Covid: in Piemonte 718 positivi e 43 morti, più ricoveri

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato oggi 718 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 107 dopo test antigenico), pari al 6,9 % dei 10.362 tamponi eseguiti, di cui 4.524 test antigenici.

Dei 718 nuovi casi, gli asintomatici sono 305 , pari al 42,5 %.

I decessi registrati sono 43, di cui cinque verificatisi oggi, 702 i nuovi guariti. In aumento i ricoverati: 230 quelli in terapia intensiva (+9), 3.409 negli altri reparti (+20). Le persone in isolamento domiciliare sono 37.441.

Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 193.091 positivi, 7.571 decessi e 144.440 guariti. (ANSA).