Droga: pillole di 'Amnesia', arresto a Torino

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - All'apparenza sembravano normalissime caramelle e cioccolatini. Invece si trattava di 'Amnesia', marijuana potenziata con spruzzate di metadone o eroina. A trovare lo stupefacente sono stati i carabinieri, a Torino, che hanno arrestato un pusher di 25 anni.

Il giovane spacciava la droga in un giardinetto vicino all'ospedale Martini, nel quartiere Pozzo Strada, dove l'aumento del via vai di persone aveva insospettito i militari.

La perquisizione nell'alloggio del pusher ha portato al recupero un chilo di hashish (sul panetto c'era la scritta 'gelato'), 330 grammi di Amnesia e oltre 1000 euro in contanti.

A Torino, nel quartiere di Regio Parco, è stato arrestato anche un uomo di 57 anni che in casa nascondeva oltre 600 grammi di droga, tra eroina hashish e cocaina, un kit per il confezionamento e la pesatura della droga e oltre 5100 euro in contanti. (ANSA).