Covid: no mask sfilano a Torino, multa per undici

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Hanno deciso di passeggiare senza mascherina per le vie dello shopping, a Torino, per protestare contro le politiche anti Covid, e in undici sono stati multati dalla polizia. E' successo ieri.

I dimostranti, che avevano aderito a un'iniziativa lanciata da un comitato, per circa un'ora si erano raccolti in presidio davanti alla sede della Rai. "Non siamo negazionisti - aveva detto uno speaker - ma cittadini liberi, pensanti e consapevoli.

Il virus ha una portata limitata e non giustifica questo clima autoritario e di negazione dei diritti civili. Ma l'informazione pubblica non ha dato spazio a visioni alternative: esperti tacitati, nessun contraddittorio, solo numeri su numeri per istupidire la popolazione". Alcuni, al termine del raduno, avevano poi deciso di dare vita a una 'passeggiata'. Dopo alcune centinaia di metri, verso piazza Castello, sono stati multati.

(ANSA).