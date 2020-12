Auto investe coppia, ipotesi tentato omicidio

(ANSA) - NOVARA, 20 DIC - In un primo tempo sembrava un incidente causato da un pirata della strada, ma ora ha i contorni di un tentato omicidio con movente legato alla sfera personale. Il caso, su cui stanno indagando i carabinieri, si sta sviluppando a Romentino (Novara), dove un uomo è stato investito da un'auto mentre camminava al fianco di una donna.

L'investitore, un romeno di 54 anni, è stato arrestato.

Secondo una ricostruzione dei fatti, la vettura è stata deliberatamente diretta contro la coppia: la donna è riuscita a evitare l'urto, l'uomo è stato colpito e, in seguito, portato al pronto soccorso in codice rosso. A quanto risulta, la donna era l'ex compagna del conducente dell'auto. (ANSA).