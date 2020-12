Tennis: Appendino, vendite biglietti Atp vanno molto bene

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - A 11 mesi all'inizio delle Nitto Atp Finals di Torino "le vendite stanno andando molto bene e si stanno già acquistando biglietti da oltre 30 nazioni del mondo, in particolare Stati Uniti, Uk, Germania e Austria". Lo scrive su Facebook la sindaca Chiara Appendino auspicando che "questa occasione sia fra le prime utili per la ripartenza della città".

La prima cittadina ricorda che "da qualche giorno sul sito ufficiale è finalmente possibile acquistare i biglietti sia per i match della fase a gironi che per le semifinali e la finalissima di domenica 21 novembre. Pur in questo momento di incertezza, l'augurio di tutti noi è quello di poter partecipare in presenza e numerosi ai match che si terranno al PalaAlpitour", aggiunge, spiegando che "in caso di capienza limitata a causa del Covid, verrà data ovviamente priorità a chi ha acquistato per primo". Dal canto suo confida di non aver "resistito e ne ho già approfittato per fare qualche regalo di Natale ad alcuni amici, sia appassionati di tennis che non".

(ANSA).