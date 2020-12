Pragelato vuole recuperare trampolino olimpico, c'è progetto

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Prevede "lo sviluppo del territorio con l'innesto di forti e significative opportunità turistiche e professionali" il progetto per il recupero del sito olimpico del Salto studiato dal Comune di Pragelato ed elaborato dall'architetto Giorgio Fasano, che lo ha illustrato all'assessore regionale con delega al Post olimpico, Maurizio Marrone, con il sindaco e il vicesindaco di Pragelato, Giorgio Merlo e Mauro Maurino.

"L'obiettivo, come ovvio, resta quello di colmare un deficit storico progettuale e realizzativo, tuttora irrisolto e riconducibile ad una non gestione del cosiddetto 'post olimpico' - spiega il primo cittadino -.

Per raggiungere questo importante e qualificante obiettivo politico ed amministrativo, saranno sviluppate una pluralità di attività turistiche, sportive e ludiche che permetteranno di usufruire degli impianti ristrutturati ed innovati. Non solo per il periodo invernale, perché̀ si tratta di attività che copriranno l'intero anno".

"Il progetto, comunque sia, punta a recuperare e a rilanciare l'identità storica di Pragelato, legata alle discipline sportive nordiche - aggiunge Merlo -. E questo perch̀è, da sempre, lo sci di fondo caratterizza questa località alpina. E proprio grazie alle Olimpiadi di Torino 2006, anche il Salto e la Combinata Nordica sono entrate a completare le discipline nordiche. L'interesse e la condivisione manifestati dall'assessore Marrone, e già condiviso nelle settimane scorse dai funzionari preposti, sono di buon auspicio per la prosecuzione dell'iter progettuale e la ristrutturazione dell'intero sito olimpico del Salto". (ANSA).