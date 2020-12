Natale: Torino, niente criticità a stazione Porta Nuova

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Tanta gente ma niente assembramenti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova a Torino, dove le uniche code sono davanti ai negozi presenti all'interno del complesso. Nonostante sul sito di Trenitalia i biglietti verso il sud siano praticamente esauriti negli ultimi giorni in cui la mobilità tra regioni è consentita, non c'è stato, stamani alla partenza dei treni verso il meridione, un vero e proprio assalto.

Folta la presenza di agenti di polizia, militari dell'esercito e vigilantes privati che controllano entrate e uscite dall'area binari, dove per accedere bisogna passare dal tendone check point allestito dalla polizia ferroviaria.

"Torno dalla mia famiglia a Napoli - racconta una ragazza con valigione al seguito - il regalo di Natale dei miei genitori è stato questo biglietto. Non ero affatto preoccupata di partire e infatti vedo che qui non ci sono assembramenti". Nessun problema finora anche secondo un controllore che però confessa: "Ci siamo preparati al peggio". (ANSA).