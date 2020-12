Natale: shopping a Torino, code già prima apertura negozi

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Lunghe code prima ancora dell'apertura dei negozi si sono formate stamani a Torino nelle vie dello shopping, nel centro storico. Il maggiore afflusso di gente è stato registrato in via Garibaldi, dove già verso le 10:30 sono stati notati i primi assembramenti.

Nel capoluogo piemontese, oggi, la centralissima via Roma e alcune vie adiacenti sono diventate pedonali. La soluzione non ha evitato le criticità: nelle strade adiacenti il traffico si è congestionato e nei paraggi nei parcheggi sotterranei si sono formate file di auto.

Davanti a Lego, Zara, Luis Vuitton le code escono dal porticato per arrivare fino al centro della strada. "Sono venuta subito perché pensavo di trovare poca gente, ma è mezz'ora che aspetto il mio turno" dice una signora in coda da Pandora. Massicci i controlli delle forze dell'ordine ma anche dei vigilantes che misurano la temperatura e sono severi nel far rispettare le entrate. Pieni anche i dehors dei bar. (ANSA).