Incidenti stradali: muore donna investita nel Torinese

(ANSA) - IVREA, 19 DIC - Una pensionata di 76 anni, Maria Montalto, è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Celso Miglietti a Germagnano (Torino). La donna è stata portata in condizioni critiche all'ospedale di Ciriè e l'intervento dei medici è stato inutile.

Ad investire la donna è stato un Ford Ranger guidato da un 37enne di Coassolo. L'incidente si è verificato nei pressi dell'abitazione della vittima. I carabinieri della compagnia di Venaria Reale stanno svolgendo accertamenti. La vettura è stata messa sotto sequestro (ANSA).