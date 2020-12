Giampaolo, lottiamo e diamo il sangue per il Toro

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - "Sapevamo di avere poco tempo per recuperare, ma non ci cambia nulla: siamo pronti a giocare dopo 48 ore, dobbiamo esserlo, e il fatto di giocare alle 12.30 e tutto il resto non conta niente": così il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida contro il Bologna.

"Sceglierò domani la formazione facendo la tara di tutto - ha aggiunto l'allenatore granata ai microfoni di Torino Channel - l'importante è lottare e dare il sangue per questa bandiera. Non abbiamo mai mostrato di essere una squadra allo sbando, anche se spesso ci è capitato di perdere". (ANSA).