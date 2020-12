Furti in bancomat con tecnica 'cash trapper', due arresti

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - I carabinieri della Stazione Torino San Secondo hanno arrestato questa notte due romeni di 28 e 29 anni, domiciliati in provincia di Varese, sospettati di avere tentato di depredare un bancomat con la tecnica della 'forchetta' o, in inglese, 'cash trapper'.

Si tratta di inserire un piccolo oggetto metallico nella fessura da cui fuoriescono le banconote, che rimangono bloccate fino a quando, in un momento successivo, l'ingombro viene rimosso.

In questo caso ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il direttore di una banca del centro di Torino che ha chiamato i carabinieri spiegando che, in uno sportello automatico, era stata trovata una barra in alluminio. Disabilitati tutti gli sportelli, i militari si sono appostati nelle vicinanze. Poco prima della mezzanotte due sconosciuti sono arrivati nell'area bancomat della filiale bancaria e sono stati bloccati. Nelle loro tasche è stata trovata la somma di 1500 euro di banconote di diverso taglio, con evidenti tracce di colla. (ANSA).