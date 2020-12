Enogastronomia: fooddy.it, l'e-commerce del buon cibo

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Si chiama fooddy.it ed è una start up, nata nel Canavese, dedicata al cibo d'eccellenza. SI tratta di una piattaforma di e-commerce su cui è possibile acquistare prodotti enogastronomici: una soluzione che, senza temere lockdown e restrizioni, permette di valorizzare e sostenere i piccoli produttori, aumentandone la visibilità con una vetrina di portata nazionale , e di offrire agli appassionati del buon cibo esperienze altrimenti inaccessibili.

La start up, pensata e progettata da Federico Sica, già proprietario del Panigaccio 2.0, sorge nei pressi del Bioindustry Park di Colleretto Giacosa.

"Fooddy.it è giovane - spiega Sica - non soltanto perché è on line da poche settimane, ma anche per le per persone che ci lavorano. Vogliamo crescere aprendoci a tutte quelle realtà nazionali che sono interessate a entrare in fooddy.it per vivere questa avventura con noi. Sempre però all'insegna dell'alta qualità per un viaggio unico attraverso il gusto." Chi è interessato al progetto può scrivere a commerciale@fooddy.it (ANSA).