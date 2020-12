Calcio: Torino, club si rivolge a legali contro 'illazioni'

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - "Il Torino FC comunica di aver dato mandato ai propri legali per tutelare l'immagine della Società e dei suoi tesserati in merito alle illazioni, infondate e destabilizzanti, apparse in questi ultimi giorni": è quanto si legge in una nota diramata dal club di via Arcivescovado. Il riferimento, secondo quanto trapela, è a indiscrezioni su contrasti negli ambienti dello spogliatoio. (ANSA).