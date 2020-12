Cadavere donna in appartamento Alessandria,no segni violenza

(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 DIC - Non presenterebbe segni di violenza il cadavere della donna trovata morta in un appartamento di Alessandria. E' quanto emerso da un primo esame del medico legale. Secondo quanto si apprende, dunque, non si tratterebbe di omicidio, anche se sul caso continuano gli accertamenti dei carabinieri. A trovare la donna, 38 anni, nell'appartamento al sesto piano di spalto Marengo, civico 10, è stato il fratello. Sul posto con i militari dell'arma e il medico legale, è intervenuto anche il magistrato di turno.

(ANSA).