Natale: weekend shopping, pedonali alcune vie centro Torino

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Nel fine settimana, l'ultimo prima di Natale, Torino chiude alle auto la centralissima via Roma, nel tratto tra piazza Carlo Felice e piazza Cln, e alcune vie circostanti per evitare gli ingorghi di auto e gli assembramenti di persone sotto i portici visti nei giorni scorsi. Chiuse anche via Arcivescovado, in direzione ovest all'angolo con via XX Settembre, via Andrea Doria e via dei Mille in direzione est all'angolo con via Pomba. Nelle zone chiuse al traffico gli agenti della polizia municipale, garantiranno l'accesso alle abitazione di residenza e agli hotel nelle zone chiuse al traffico, nonché il defluire delle auto parcheggiate prima della chiusura. (ANSA).