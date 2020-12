Incendio Cavallerizza, confermata condanna per incendio

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - È stata confermata dalla Corte di Appello la condanna a 4 anni e sei mesi di reclusione a Otmane Demga, 40 anni, marocchino con cittadinanza spagnola accusato avere appiccato un incendio alla Cavallerizza Reale il 21 ottobre 2019.

La Procura Generale, così come la procura nel corso del processo di primo grado, ha insistito perché l'imputato fosse condannato per strage e ha chiesto 8 anni di carcere; già il tribunale, nelle motivazioni della sentenza, aveva specificato che non erano "stati correttamente applicati dal pubblico ministero" i principi fissati in materia dalla giurisprudenza della Cassazione.

Demga, difeso dall'avvocato Wilmer Perga, musicista che utilizzava gli spazi della Cavallerizza per dormire, secondo le accuse aveva innescato l'incendio per punire un homeless con cui aveva litigato. Ora è detenuto ad Aosta. (ANSA).