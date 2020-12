Droga: coltivavano marijuana in una cascina, due arresti

(ANSA) - CUNEO, 18 DIC - Un casolare isolato e in affitto a Canelli, nell'Astigiano, trasformato in una serra professionale su due piani, con lampade deumidificatori e ventilatori: la Squadra Mobile di Cuneo ha sequestrato 225 piantine e 47 chili di marijuana pronta alla vendita. Al dettaglio avrebbero reso circa 50 mila euro.

Arrestato il custode della cascina in affitto, Hilaj Dode, 28 anni, origini albanesi, in Italia solo da luglio, e Luzaku Besmir, 33 anni, residente tra Racconigi e Cavallerleone, che faceva la spola con la cascina adibita a maxi serra. La misura cautelare autorizzata dal Gip di Asti è stata eseguita mentre il trentenne stava caricando la sua auto per tornare in Albania con valigie già pronte e un passaporto falso, subito dopo il fermo del custode. C'è anche un terzo complice denunciato, un 42enne albanese residente a Cuneo. L'accusa per i tre è di produzione e detenzione di droga e furto di energia elettrica. Il proprietario della cascina è risultato estraneo ai reati contestati. (ANSA).