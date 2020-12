Dpcm: sit-in commercianti Vercelli, chiediamo rispetto

(ANSA) - VERCELLI, 18 DIC - "Non sappiamo se e come potremo lavorare: chiediamo alle istituzioni, con forza, rispetto per le nostre attività e per il nostro lavoro, per le nostre famiglie e per i nostri collaboratori". Sit-in, questa mattina sotto alla prefettura di Vercelli, di oltre un centinaio di titolari di ristoranti, bar, pizzerie e catering per le chiusure previste durante le festività natalizie. Il presidio è stato organizzato dai referenti locali della Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi, con la presenza dell'Ascom-Confcommercio. La protesta, rumorosa, è stata accompagnata con slogan e striscioni.

"Avete dato monopattini, sedie a rotelle per la scuola, e il nostro comparto lo trattate sempre come ultimo - ha detto Jose Saggia, presidente Fipe Vercelli Ristoranti -. E' un'oppressione contro di noi: non ne possiamo più, servono ristori veri, così come hanno fatto tutti i Paesi europei evoluti". Ha aggiunto Antonio Bisceglia, presidente Ascom Vercelli: "Questo governo non ama le partite iva e il mondo del commercio: noi siamo stati costretti, oggi, a manifestare qui". Una delegazione di imprenditori ha poi incontrato il prefetto "per trasferire i malesseri - hanno aggiunto - di un comparto ormai esasperato e sfiduciato". (ANSA).