Covid:Piemonte, 41 mln per aiutare le strutture residenziali

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Uno stanziamento straordinario di 41 milioni per sostenere le strutture residenziali e semi residenziali del Piemonte, oltre 1800 con 40 mila lavoratori e 52 mila ospiti, che hanno subito danni economici a causa dell'emergenza Covid. E' l'intervento della Regione che ha approvato un Ddl che definisce, fra le spese ammesse ai ristori, quelle per sanificazione, acquisto di Dpi, maggiori spese per il personale, smaltimento dei rifiuti speciali, investimenti per la messa in sicurezza di ospiti e operatori.

Si tratta di 30 milioni per le strutture convenzionate che derivano dal bilancio, in particolare dal fondo sanitario, frutto di risparmi fatti dalle aziende sui territori. Il resto dello stanziamento, per le strutture autorizzate, vede 6,5 milioni di nuove entrate dalla legge regionale per le grandi derivazioni idroelettriche, che saranno utilizzati come contributi per le spese di energia elettrica, 2 milioni di economie nell'ambito dell'assessorato al Welfare e 1,8 milioni che erano destinati ad incentivi di carattere contrattuale per i dirigenti della Regione che hanno deciso di metterli a disposizione della lotta al Covid.

A questo si aggiunge l'esenzione dal pagamento dell'Irap per un milione di euro. (ANSA).