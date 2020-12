Covid: Piemonte supera 190mila casi da inizio pandemia

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Sono 1.365 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte, pari al 6,2 % dei 22.170 tamponi eseguiti, di cui 12.677 antigenici. Gli asintomatici sono 613, il 44,9%. I decessi sono 79, di cui cinque verificatisi oggi. Lieve incremento per i ricoverati in terapia intensiva, 243 (+3 rispetto a ieri), mentre continuano a calare quelli negli altri reparti, che sono ora 3.516 (- 81). Scende anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, che ora sono 40.286.

Dall'inizio dell'emergenza, dunque, i casi di Coronavirus registrati dall'Unità di crisi regionale in Piemonte sono stati 190.635, i decessi 7.461 e 139.129 guariti. (ANSA).