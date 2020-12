Covid: Assohotel, bene sospensione imposta soggiorno Torino

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - "Bene la sospensione dell'imposta di soggiorno concessa anche per il trimestre gennaio-marzo 2021 dal Comune di Torino": così Giulia Beccaris, presidente di Assohotel-Confesercenti, commenta l'annuncio del Comune di Torino.

"È un segnale di attenzione importante da parte della Città - afferma Beccaris - visto che l'imposta grava complessivamente sul settore per circa 7 milioni. Siamo soddisfatti che sia stata accolta la nostra richiesta fatta insieme alle altre associazioni".

"Attendiamo ora - aggiunge - di conoscere l'entità della riduzione della Tari prevista per il nostro settore, ancora non quantificata, soprattutto adesso che c'è la scadenza di pagamento del saldo. Dovrà comunque essere significativa, perché è un periodo nerissimo per il comparto alberghiero: da marzo siamo sostanzialmente senza clientela, il turismo è completamente azzerato, eventi e congressi sono solo un lontano ricordo, e lo smart working ha interrotto i viaggi di lavoro".

"Dobbiamo lavorare tutti insieme - rimarca - per mantenere alto l'interesse a visitare la nostra città e contemporaneamente permettere alle strutture di far fronte alla difficoltà economica per poter ripartire appena sarà possibile". (ANSA).