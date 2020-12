Artigiano in Fiera, in meno di un mese 4mln visualizzazioni

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Quattro milioni di visualizzazioni in meno di un mese: è questo il primo bilancio di Artigiano in Fiera Live, la piattaforma online che porta alla scoperta del meglio delle aziende artigiane e permette di visitarne virtualmente i laboratori. La piattaforma è online dal 28 novembre e vivrà tutto l'anno, al momento sono oltre 500 le imprese che hanno aderito e ad oggi sono oltre 3 mila i prodotti disponibili.

L'operazione, realizzata da Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, ha coinvolto nella costruzione del progetto 11 società, 275 professionisti al lavoro tra l'infrastruttura tecnologica (programmatori e project manager), i contenuti (180 videomakers inviati presso le aziende aderenti, writers, editors e commerciali) e la comunicazione. Il pubblico, che quest'anno a causa della pandemia, è rimasto senza la tradizionale fiera nei padiglioni di Rho, ha apprezzato anche la sua versione digitale: circa un terzo del pubblico tradizionale di Artigiano in Fiera ha navigato all'interno della piattaforma, generando complessivamente 4 milioni di visualizzazioni con una durata media della sessione di 5 minuti e una percentuale di rimbalzo al 2%. Significa che un visitatore è entrato almeno due volte su artigianoinfiera.it trascorrendovi complessivamente 10 minuti di navigazione.

"Abbiamo dato un volto al Made in Italy e al tessuto produttivo del Paese - ha spiegato Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa -. Desideriamo mantenere questa proposta, dilatandola in termini di presenze e di proposte nel corso dell'anno, fino a diventare uno strumento parallelo a supporto della manifestazione fisica, che nel 2021 si terrà a Fiera Milano dal 4 al 12 dicembre". Shopify, la piattaforma leader per il commercio elettronico, ha inserito Artigiano in Fiera Live tra il 5% dei siti con maggior traffico, a livello mondiale, tra quelli nati nello stesso periodo.

