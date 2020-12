Alluvione Piemonte, militari concludono rimozione detriti

(ANSA) - CUNEO, 18 DIC - I Genieri alpini del 32esimo reggimento Guastatori hanno concluso alcuni intervenuti di rimozione dei detriti, in Piemonte, dopo l'alluvione del 2 e 3 ottobre.

I militari sono stati impegnati a Garessio e Ormea, in provincia di Cuneo, nonché a Balocco, Casanova Elvo e Buronzo, nel Vercellese. Dopo ricognizioni e studi tecnici, i militari del 32esimo Reggimento di stanza a Fossano hanno lavorato alla pulizia degli alvei fluviali di alcuni corsi di acqua che erano esondati: nel Cuneese il rio Bianco, affluente del Tanaro, mentre in provincia di Vercelli sono stati rimossi detriti, tronchi e rami nell'area golenale del torrente Cervo, tra il ponte ferroviario e quello dell'Autostrada A4.

Sono previsti nuovi interventi di "pulizia straordinaria" di corsi d'acqua nelle province di Vercelli, Novara e Verbania.

