Vaccini, a gennaio 170 mila dosi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Il 27 dicembre arriveranno in Piemonte le prime 700 dosi del vaccino anti-Covid prodotto dalla Pfizer, se ci saranno le approvazioni dell'Ema e di Aifa Nei primi giorni di gennaio è previsto l'arrivo di uno stock di 170 mila dosi, destinato al personale delle aziende sanitarie (120 mila persone) e agli ospiti e operatori delle Rsa (75 mila) per la fase 1 della campagna di vaccinazione. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi. "Le fiale che ci arriveranno - spiega Vincenzo Coccolo, commissario generale dell'Unità di crisi della Regione Piemonte - sono il 90% del quantitativo richiesto, come del resto avverrà per tutte le regioni, perché trattandosi di una vaccinazione su base volontaria, il commissario Arcuri ha calcolato che non si arriverà al 100% delle adesioni". (ANSA).