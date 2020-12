Natale è 'dolce' nei reparti Covid del Maria Pia Hospital

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Natale 'dolce' per i pazienti e il personale sanitario dei tre reparti Covid del Maria Pia Hospital di Torino. Come a Pasqua, l'associazione di volontariato Amici del Cuore Piemonte ODV, che si occupa della prevenzione delle malattie cardiovascolari, distribuisce in occasione delle festività un pensiero di cioccolato in segno di solidarietà e augurio. Un ringraziamento "per la dedizione e la professionalità" del personale voluto da Sebastiano Marra, direttore del dipartimento cardiovascolare di Maria Pia Hospital e presidente dell'associazione, costretta dal Covid a interrompere nel 2020 alcune attività.

Sono state infatti sospese le conferenze per la prevenzione nelle scuole e nelle aziende, e sono state interrotte le attività negli ospedali e nelle piazze comunali del Piemonte con l'unità mobile di prevenzione cardiovascolare, che prevedeva elettrocardiogramma, misurazione della pressione e scheda della salute.

L'ultimo evento in presenza risale al 14 febbraio, in occasione delle giornate cardiologiche nazionali a Torino, in piazza del Municipio. Nel recente passato i volontari sono stati presenti anche con il banchetto della salute per la vendita di cioccolata, noci e riso rosso. Ad aprile un gruppo di volontarie dell'associazione si era attivato per il confezionamento di calzari protettivi per i medici e gli infermieri. Un impegno costante portato avanti dai volontari, con la distribuzione gratuita della rivista Cardio Piemonte, sono infine le campagne di informazione e prevenzione. (ANSA).