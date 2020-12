Lavoro: Wwworkers, 30 storie di ripartenza con il digitale

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Torna, nell'anno della pandemia, la maratona live con i lavoratori della rete: il racconto di trenta storie di eccellenza dell'Italia che riparte puntando sulla trasformazione digitale. Andrà in onda domani,18 dicembre, alle 14, in live streaming il Wwworkers Camp, organizzato con l'Intergruppo Parlamentare Innovazione e il sostegno di Google, eBay, Facebook, Edison e ManpowerGroup. Interverranno il ceo di Virgin Active Luca Valotta, l'imprenditrice digitale Sonia Peronaci, il ceo di Lago Daniele Lago. Sarà trasmesso su Wwworkers.it, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della community.

Ci sono i tre giovani che per aiutare il commercio di prossimità hanno creato a Monteverde Daje Shop, un piccolo Amazon di quartiere ora esteso anche ad altre zone di Roma, mentre dal suo Mulinum in pietra a San Floro in Calabria Stefano Caccavari ha risposto online alla domanda improvvisa di farina degli italiani inviando pacchi in tutta Italia senza spese di spedizione e con lievito madre in regalo. A Torino il maestro gelatiere Alberto Marchetti ha mantenuto la relazione con la propria clientela lanciando il servizio di Videobottega, mentre a Barile in provincia di Potenza Vigne Mastrodomenico ha organizzato degustazioni virtuali arrivate fino oltreoceano Durante la maratona sarà presentata la ricerca Restart Italia che ha interrogato piccole e medie aziende, professionisti, artigiani e agricoltori fotografando la risposta all'emergenza.

Oltre il 70% degli imprenditori intervistati è concorde nel ritenere che innovazione e digitalizzazione sono gli ingredienti fondamentali che hanno permesso alla loro azienda di fronteggiare l'emergenza. (ANSA).