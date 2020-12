Covid:filantropo dona 'stanza abbracci' a ospedale infantile

(ANSA) - VERCELLI, 17 DIC - Carlo Olmo, avvocato e filantropo vercellese nominato Cavaliere Bianco del Coronavirus dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, ha acquistato e donato all'Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale torinese 'Regina Margherita' una 'Stanza degli Abbracci' per consentire ai piccoli degenti di vedere e stringere i propri cari in tutta sicurezza.

Nei giorni scorsi il benefattore ne aveva proposta una anche alla Casa di Riposo di Vercelli, rifiutata dal cda dell'ente dopo il 'no del Consiglio Comunale'. Il consiglio aveva detto no per "questioni legate alla sicurezza" e spiegando che nella Rsa "esiste già un ambiente in cui parenti e ospiti si possono vedere attraverso un plexiglass" .

"Nessuno è profeta in patria - commenta il giornalista cattolico Maurizio Scandurra - innanzi a un privato cittadino che in un momento difficile con proprie risorse personali ha dimostrato di saper riuscire al posto di Stato e istituzioni, ci si aspetta per lo più apertura, buonsenso e gratitudine. Il Cavalier Olmo incarna quella genuina santità della porta accanto che mira solo al bene collettivo. Ed è ancora merito suo se i poveri di Vercelli potranno avere un Natale più dignitoso con tanto di regalo sotto l'albero anche per i propri figli, grazie ai numerosi 'Charity Tour' a bordo di bus ricolmi di beni di prima necessità". (ANSA).