Covid: ospedale Martini, radiografie a casa e in Rsa

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Seguire le persone più fragili a casa e alleggerire così la pressione sugli ospedali dovuta all'epidemia Covid, ma anche a ricoveri spesso non necessari: con questi obiettivi parte su tutto il territorio cittadino a Torino il progetto di radiologia domiciliare (per ora è attivo solo per i pazienti dell'Asl Città della Salute). Lo effettuerà l'ospedale Martini: i tecnici di radiologia già dalla prossima settimana - è atteso a breve il via libera della Fisica Sanitaria - andranno nelle Rsa e nelle abitazioni per effettuare le radiografie. In tutto il Piemonte - la radiologia domiciliare è già attiva a Chivasso, Rivoli e Asti - l'obiettivo è creare un coordinamento regionale per raggiungere 10.000 persone all'anno.

"Partiamo dalle Rsa perché durante l'epidemia sono state molto colpite. Facciamo assistenza sul posto, isoliamo i casi sospetti e trasferiamo in ospedale solo chi ha davvero bisogno", spiega il coordinatore di radiologia del Martini, Danilo Sorrentino, che è anche presidente della Commissione d'albo dei tecnici di radiologia medica di Torino, Aosta, Alessandria e Asti. "Abbiamo modem portatili collegati con l'ospedale dove arrivano in diretta le immagini, il medico le guarda e scrive il referto. Se si riscontra un problema grave si avvisa il medico di base nel caso di un privato, il medico responsabile in una Rsa. L'attrezzatura, che costa intorno ai 50.000 euro, è stata donata dalla Fondazione Specchio dei Tempi. E' anche un'opportunità di lavoro: sono già partite le assunzioni di tecnici di radiologia, saranno dieci per un anno", aggiunge Sorrentino che ricorda "il gran lavoro svolto in questi mesi dai tecnici di radiologia, spesso dimenticati dall'opinione pubblica". (ANSA).