Carceri: Nosiglia, trovare aiuto nella fede e fraternità

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - "Chi si trova in carcere pensa con rimpianto o con rimorso ai giorni in cui era libero e subisce con pesantezza il tempo presente, che non sembra passare mai. In questa situazione difficile può recare aiuto una forte esperienza di fraternità. E una ripresa della propria fede da cui è possibile trarre motivi di speranza e di pace interiore".

E' il messaggio inviato nella lettera dell'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ai detenuti e alle detenute e che sarà pubblicata sul settimanale diocesano La Voce e il Tempo di domenica 20 dicembre. A causa della pandemia, infatti, non potrà celebrare la tradizionale messa natalizia con i detenuti del carcere Lorusso e Cutugno e dell'Istituto minorile Ferrante Aporti.

"Gesù - scrive - accoglie le vostre preghiere, le vostre segrete aspirazioni del cuore, il vostro pentimento, ma anche la vostra voglia di riscatto e di rinnovamento. Vuole aiutarvi a non disperare mai del suo sostegno anche quando sembra che tutto vada in rovina e la disperazione penetri nel cuore. No, tutto può e deve ricominciare, perché con la fede nel Signore è possibile. Natale - conclude - ci ricorda che questo tempo pur così difficile data la pandemia che ci ha colpito, è santificato dalla presenza del Signore ed è tempo propizio per convertire il nostro cuore a lui e accogliere il suo perdono, che è fonte di gioia e serenità". (ANSA).