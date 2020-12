3-1 al Torino, la Roma aggancia la Juve

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - La Roma batte il Torino e aggancia la Juventus al terzo posto. Finisce 3-1 il posticipo della 12/a giornata allo Stadio Olimpico, in un match segnato subito in negativo per i granata che restano in dieci al 14' per l'espulsione, per doppio giallo, di Singo. Toro in dieci e la Roma la sblocca con il solito Mkhitaryan al 27'; al 43' il raddoppio con Veretout su rigore (e sono già quattro i penalty realizzati dal francese). Nella ripresa il Toro colpisce anche una traversa con Edera, e subito dopo arriva al 23' il tris con Pellegrini. Al 28' Belotti prova accorcia, ma è la rete dell'orgoglio che non cambia le sorti della partita. I granata restano ultimi a quota sei punti. (ANSA).