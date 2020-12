Università: salgono immatricolazioni negli atenei piemontesi

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Gli atenei piemontesi hanno retto bene l'onda d'urto della pandemia: in questo accademico l'Università di Torino e quella del Piemonte orientale hanno registrato una crescita delle immatricolazioni rispettivamente dello 0,5% e del 3,5%, mentre è costante il dato dei nuovi immatricolati del Politecnico di Torino. Solo l'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo ha subito un calo, con oltre il 22% in meno di nuove iscrizioni, legato all'alto numero di immatricolati internazionali (30%) e da fuori regione (44%). E' quanto risulta da una ricerca dell'Ires, presentata oggi in Consiglio regionale.

In Piemonte la popolazione studentesca universitaria è di 136 mila iscritti, con un terzo dei 21 mila nuovi immatricolati che proviene da fuori regione, e una ricaduta sul territorio di 780 milioni di euro l'anno. In aumento, probabilmente grazie alla didattica a distanza, gli studenti da fuori Piemonte; in calo invece i piemontesi, si ipotizza a causa della crisi economica.

"Con la pandemia la percezione della dad è cambiata - hanno detto le ricercatrici Ires - è un nuova opportunità per intercettare immatricolati nella popolazione lavoratrice, sia tra gli adulti, sia tra gli studenti degli istituti tecnico professionali che generalmente si fermano al diploma, ma anche come incentivo alle iscrizioni internazionali". (ANSA).