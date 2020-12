Turismo: 'Il Piemonte che non ti aspetti', 2000 foto e video

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Oltre duemila contributi, tra fotografie e video: è la risposta al contest lanciato nei mesi di settembre e ottobre da VisitPiemonte e Lonely Planet Italia nell'ambito della campagna di comunicazione "Piemonte singolare", tra le iniziative #Ripartiturismo" della Regione Piemonte. La proposta: postare sul proprio profilo Instagram una fotografia, un video, un collage o una gallery fotografica, esprimendo in modo originale e divertente la propria vacanza ideale in Piemonte, ma anche il Piemonte immaginato, conosciuto o desiderato. Fondamentale, una didascalia di massimo 200 caratteri, il più possibile appassionata e coinvolgente, e l'hashtag #ilpiemontechenontiaspetti. In palio per gli autori dei migliori scatti o video, sette soggiorni in Piemonte, messi a disposizione da Consorzi piemontesi.

"Un concorso per immagini - dice il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro - è sempre una grande occasione per raccontare i luoghi. A maggior ragione per il Piemonte che offre una varietà di paesaggi, angoli nascosti, borghi remoti.

Le fotografie vincitrici hanno saputo cogliere in modo originale questa varietà rendendo ogni scatto lo spunto per un nuovo viaggio". "Abbiamo voluto puntare sui quattro temi-guida della campagna di comunicazione a sostegno della ripartenza del turismo regionale Libertà, Gusto, Spirito e Bellezza. Siamo soddisfatti del livello di partecipazione e della visibilità che il concorso ha dato al Piemonte" spiega il direttore generale di VisitPiemonte, Luisa Piazza.

Ecco il profilo dei partecipanti 51% donne e 49% uomini, tra 25 e 44 anni, in gran parte milanesi e romani ma anche torinesi, napoletani, bolognesi e fiorentini. Dalle immagini emergono visioni inconsuete su architetture e scorci cittadini, angolazioni inedite sui paesaggi collinari, laghi, e montagne, immagini creative di prodotti locali e ricette. (ANSA).