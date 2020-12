Torino: Metro1, ad aprile i primi viaggi su Lingotto-Bengasi

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Per la seconda settimana di aprile 2021 si prevede l'ingresso in esercizio del prolungamento della linea 1 della metropolitana torinese Lingotto-Bengasi, dove la nuova stazione è in via di completamento. A confermare "il rispetto dei tempi nonostante questi mesi di pandemia", l'amministratore unico di Infra.To, Massimiliano Cudia, intervenuto oggi in una Commissione consiliare per fare il punto sull'andamento dei lavori.

Cudia ha ricordato il piano di sicurezza sanitaria messo in campo dai primi mesi dell'emergenza "che ha consentito - ha spiegato - di intercettare 6 casi Covid evitando così che tutto il cantiere venisse toccato da chiusure ma applicando le misure restrittive di contenimento solo all'area interessata, così da continuare a lavorare secondo il cronoprogramma". Una timeline che prevede il 10 gennaio il collaudo del tunnel, mentre dal 15 i treni inizieranno a svolgere il periodo di collaudo della tratta, senza passeggeri e senza fermate, per testare il sistema, gli impianti di segnalamento e per formare il personale Gtt.

Il 25 marzo è attesa l'autorizzazione della Commissione Nazionale di Sicurezza per l'avvio del pre-esercizio dal giorno successivo. Infine entro la seconda settimana di aprile è prevista l'autorizzazione Ustif e della Città per poi dare il via definitivo alla linea. (ANSA).