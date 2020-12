Scuola: Chiorino, in corso confronto su orari riapertura

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - In Piemonte sono in corso tavoli di confronto fra Regione, prefetti, Ufficio scolastico regionale e dirigenti scolastici su orari e organizzazione in vista della riapertura delle scuole.

Lo comunica l'assessore regionale all'Istruzione, Elena Chiorino.

"Si stanno evidenziando - spiega Chiorino - le esigenze e le disponibilità, ascoltando i territori. Al termine di questi incontri ci sarà un momento di sintesi, con l'obiettivo di agire a supporto del mondo della scuola". (ANSA).