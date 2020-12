Regio Torino ALive, concerto d'archi anche su Ansa.it

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Appuntamento con RegioALive, i concerti in streaming del Teatro Regio all'ora dell'aperitivo venerdì 18 dicembre, alle ore 18 anche su Ansa.it nell'ambito del progetto ANSA per la Cultura. Protagonista l'Orchestra d'Archi Teatro Regio Torino, diretta da Andrea Mauri, che esegue la Sinfonia per archi n. 10 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, l'Intermezzo da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, Sospiri op. 70 di Edward Elgar e l'Adagietto dalla Quinta Sinfonia di Gustav Mahler.

Il concerto rientra nell'iniziativa #apertinonostantetutto, lanciata dall'Anfols e alla quale hanno aderito le Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, che prevede una ricca stagione in streaming dai siti web e dalle pagine Facebook dei Teatri, nonché sulla web tv dell'Anfols (anfols.it/webtv) e sul sito dell'ANSA (ansa.it).

RegioALive è possibile grazie alla partnership di Intesa Sanpaolo. Tutti gli streaming sono realizzati in collaborazione con il Consorzio TOP-IX. Gli otto concerti sono disponibili sul sito del Teatro Regio per chiunque desideri rivederli e riascoltarli.

Composta dal quattordicenne Felix Mendelssohn-Bartholdy, la Sinfonia per archi n. 10 in si minore testimonia appieno la felice condizione del giovane maestro. In Cavalleria rusticana il celeberrimo Intermezzo sinfonico che divide a metà l'atto unico di Mascagni, seduce l'ascoltatore grazie allo struggente afflato emotivo con cui tratteggia un'oasi lirica prima del compiersi della tragedia. La stessa sorte tocca a un brano del grande sinfonismo mahleriano d'inizio Novecento come l'Adagietto per arpa e archi della Quinta Sinfonia di Mahler, antologizzato da Luchino Visconti per effetto del suo impiego nel film Morte a Venezia. Infine il breve adagio per archi e arpa Sospiri, scritto nei mesi immediatamente precedenti allo scoppio della Grande Guerra, suggerisce nel titolo italiano (pensato in origine alla francese, Soupir d'amour) una visione atmosferica in cui la soavità del fluire melodico è ancora fondamentale, ma su cui incombono già oscuri presagi. (ANSA).