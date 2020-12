Natale:ritratti di donna per sostenere la ricerca sul cancro

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Un box contenente volti e sguardi di donne, 82 cartoline, una per ogni persona coinvolta, più un buono valido per uno scatto fotografico e per la realizzazione della propria cartolina per chi deciderà di sostenere la campagna acquistando il cofanetto. E' il progetto ideato dal fotografo torinese Daniele Ratti e dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per sostenere la lotta contro i tumori femminili che viene portata avanti, quotidianamente, all'Istituto di Candiolo-IRCCS.

"Questa iniziativa vuole rappresentare quello che le donne si dicono con gli occhi - spiega il presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli -. È complicità, orgoglio, senso di responsabilità. È la consapevolezza di essere donne. È uno sguardo che dà coraggio e sostiene chi lotta ogni giorno contro il cancro. Tutte le donne che hanno partecipato al progetto sono testimoni di un impegno che non può venire meno, di un dialogo al femminile che non può interrompersi".

Il cofanetto è disponibile dal 17 dicembre, a fronte di una donazione di 120 euro e comprensivo di uno scatto realizzato dal fotografo Daniele Ratti. Sono tante le figure dell'imprenditoria, dello sport, della cultura e della politica che hanno deciso di scendere in campo per sostenere questa importante missione: dalla sindaca di Torino Chiara Appendino alla presidente del Museo Egizio Evelina Christillin, dalle due Miss Italia torinesi Cristina Chiabotto ed Edelfa Masciotta, alla Direttrice di Artissima Ilaria Bonacossa e alla presidente della Venaria Reale Paola Zini. (ANSA).