Natale: Confesercenti, regalate voucher 'Posto del Cuore'

Un voucher per sostenere il proprio ristorante o locale preferito, il proprio "Posto del Cuore" a cui dare una mano affinché possa superare il periodo difficile della pandemia. Si può acquistare sul portale "Posto del Cuore" e potrà essere speso nel ristorante scelto quando finalmente potrà riaprire, fino al 30 giugno 2021. È una iniziativa di Confesercenti in collaborazione con il portale https://www.postodelcuore.com/.

Il meccanismo è semplice: si sceglie il locale preferito fra quelli sul portale nella pagina dedicata alla campagna e si acquista il voucher, con l'offerta speciale Posto del Cuore, pagando tramite Satispay, Paypal o con qualsiasi altro mezzo di pagamento indicato dal locale stesso. Il voucher può essere utilizzato direttamente o inviato come regalo. L'intero importo verrà destinato direttamente al locale senza alcun costo o commissione.

"Speriamo che siano in tanti - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - a scegliere il voucher come regalo di Natale a parenti e amici. Nonostante la zona gialla, le attività della somministrazione sono chiuse la sera: dunque, le difficoltà del settore si sono mitigate solo in minima parte.

Per di più in questo giorni si parla di nuovi e più severi blocchi. In questa situazione, una iniziativa come Posto del Cuore può dare una mano: chiediamo a tutti i consumatori di sostenere il loro locale preferito e aiutarlo in questa lunga 'traversata nel deserto': solo così potranno ritrovarlo quando questo terribile periodo sarà finito. È un piccolo contributo che ciascun cliente può dare alle oltre 30 mila imprese del settore in Piemonte e ai loro 85mila dipendenti".

