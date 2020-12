Morto Alfieri: Leon, 'preservare la sua importante eredità'

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - "Fiorenzo ha lasciato una eredità importante da preservare e da evolvere in ragione di tempi che portano cambiamenti anche repentini, come quelli che stiamo vivendo. Una persona che con intelligenza, competenza, sensibilità e immaginazione ha contribuito in modo determinante allo sviluppo sociale e culturale del nostro territorio". Con queste parole l'assessora alla Cultura del Comune di Torino Francesca Leon, ha ricordato, alla presenza della moglie Maria Teresa e delle figlie Giulietta e Paola, Fiorenzo Alfieri, per 25 anni assessore a Torino, morto di Covid a 77 anni.

Durante una breve cerimonia nella camera ardente, allestita questa mattina in Comune, Leon ha sottolineato che "chi ha avuto la possibilità di conoscerlo, di lavorarci assieme, ne ha potuto riconoscere la statura. Un uomo curioso, attento, generoso, tenace" sempre animato da una "dimensione educativa. Era convinto - ha osservato l'assessora - che le politiche culturali non potessero prescindere dalla funzione pedagogica e che la cultura dovesse essere intesa anche e soprattutto come occasione di formazione permanente dei cittadini ma anche motore di sviluppo del territorio, in grado di produrre ricadute concrete sul piano turistico, produttivo, attrattivo per risorse e competenze. Per Fiorenzo la cultura era la bandiera di una città che si stava reinventando". (ANSA).