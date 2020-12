Minaccia fedeli e danneggia arredi Chiesa,arrestato a Torino

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Ha minacciato i fedeli all'interno della chiesa Maria Regina della Pace, a Torino, poi ha afferrato i candelieri e i vasi ornamentali scaraventandoli a terra. Un 58enne, seguito da un centro di salute mentale, che non sarebbe nuovo a episodi del genere, è stato arrestato dalla polizia per danneggiamento.

E' accaduto ieri pomeriggio. Fermato da un muratore che stava effettuando alcuni lavori nella Chiesa, l'uomo è scappato per poi tornare e danneggiare altri arredamenti sacri, tra cui alcuni oggetti che si trovavano sull'altare. Il muratore è intervenuto di nuovo, bloccandolo, in attesa dell'arrivo degli agenti del commissariato Barriera di Milano. (ANSA).