Iren: oltre 962 milioni di euro di investimenti a Torino

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Iren investirà sotto la Mole oltre 962 milioni di euro. Lo prevede il piano industriale presentato alle imprese associate all'Unione industriale di Torino dl presidente Renato Boero, dall'amministratore delegato Massimiliano Bianco. Con loro anche Giuseppe Bergesio amministratore delegato Iren Energia, Eugenio Bertolini, amministratore delegato Iren Ambiente, Fabio Giuseppini, amministratore delegato Ireti, e Vito Gurrieri, direttore Approvvigionamenti Logistica e Servizi Iren.

Il Piano Industriale al 2025 - hanno spiegato i manager di Iren - testimonia la volontà del Gruppo di proseguire nel percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni, più che raddoppiando gli investimenti rispetto al Piano presentato nel 2015, con importanti ricadute sui territori in cui il Gruppo opera in termini di creazione di valore. I 962 milioni previsti per Torino saranno distribuiti tra le diverse aree di business in cui opera il Gruppo.

Negli ultimi 5 anni il totale ordinato a fornitori del Piemonte e della provincia di Torino è pari a 631 milioni di euro in tutta la regione, di cui 516 milioni di euro nella sola provincia di Torino. (ANSA).